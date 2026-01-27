Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya satışından elde edeceği gelirle kadrosundaki eksik bölgeleri tamamlamayı hedefliyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de forma giyen 4 futbolcu için görüşmelerine başladı.

Bu isimlerin Sunderland forması giyen forvet Wilson Isidor, West Ham United'ın kalecisi Alphonse Areola ve orta sahası Tomas Soucek ile Wolverhampton'ın orta sahası Jean Bellegarde olduğu belirtildi.

ISIDOR'UN PERFORMANSI

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland'de forma giyen Wilson Isidor, ligde 22 maçta görev alarak 4 gol kaydetti. Genç oyuncu daha önce Zenit, Lokomotiv Moskova, Monaco ve Bastia-Borgo takımlarında oynadı.

SOUCEK'İN PERFORMANSI

West Ham United'ın orta sahasında görev yapan Tomas Soucek, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi ve 3 golle takımına katkı sağladı. Çek futbolcu, İngiliz ekibine transfer olmadan önce Slavia Prag, Slovan Liberec ve Viktoria Zizkov'da mücadele etti.

AREOLA'NIN PERFORMANSI

West Ham United'ın kalesini koruyan Alphonso Areola, bu sezon 20 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 37 gol gördü. Fransız kaleci kariyerinde PSG'nin yanı sıra Fulham, Real Madrid, Villarreal, Bastia ve Lens formalarını da giydi.

BELLAGERDE'NİN PERFORMANSI

Wolverhampton Wanderers'ta orta saha görevini üstlenen Jean Bellegarde, bu sezon süre aldığı 17 maçta 1 gol attı. Fransız futbolcu, Wolverhampton'a transfer olmadan önce Strasbourg, Lens ve Le Mans takımlarında oynadı.