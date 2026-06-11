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Spor

Beşiktaş'tan PSG çıkarması! Kartal'ın radarında Chevalier var

Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, PSG forması giyen Fransız kaleci Lucas Chevalier için ilk teması kurdu. Paris Saint-Germain'de ilk 11'deki yerini kaybeden başarılı eldiven için yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

Akşam11 Haziran 2026 Perşembe 08:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan PSG çıkarması! Kartal'ın radarında Chevalier var
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Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Beşiktaş, kaleci takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'in haberine göre; SiyahBeyazlılar, PSG'nin eldiveni Lucas Chevalier'in durumunu araştırdı. Fransız basınında konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Bir dönem Gianluigi Donnarumma'nın yerine geçmesi beklenen Chevalier, Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ve Paris Saint-Germain'da da ilk 11'deki yerini kaybetti. Buna rağmen Fransız kalecinin yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 24 yaşındaki file bekçisi için ilk temasları kurarak oyuncunun durumunu araştırdı. 2030 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Chevalier, "üst düzey kaleci" olarak değerlendiriliyor. Ancak transferin kolay olmadığı belirtiliyor. Paris ekibi, geçtiğimiz yaz Lille'den 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemiyor. Öte yandan Fransız kalecinin, PSG'den ayrılması halinde maddi şartlardan çok sportif açıdan iddialı bir projeyi tercih edeceği ifade edildi."

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