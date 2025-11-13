Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumuna ilişkin önemli bir bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek için 15 Kasım Cumartesi'ye kadar izin istendiği duyuruldu.

İşte açıklamanın tamamı:

Kulübümüzden Bilgilendirme

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Öte yandan Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Rafa Silva, siyah-beyazlıların gün içinde gerçekleştirdiği antrenmanda da yer almadı.