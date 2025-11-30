İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması: Kazanacağız diye düşünüyoruz
Spor

Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması: Kazanacağız diye düşünüyoruz

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Karagümrük galibiyeti sonrası hem Rafa Silva'nın durumu hem de devre arası transfer planlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, 4-5 takviye yapmayı hedeflediklerini ve takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması: Kazanacağız diye düşünüyoruz
ABONE OL

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"RAFA'YI KAZANACAĞIZ"

Rafa Silva'nın durumu hakkında Kılıç, "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN TOPLANTI YAPIYORUZ"

Sergen Yalçın ile her gün toplantı yaptıklarını belirten Kılıç, "Geçen hafta 4 maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi 3 maçımız kaldı. 3 maçımız da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"4-5 TRANSFER PLANLIYORUZ"

Transfer konusuna da değinen Kılıç, "Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz." dedi.

Son olarak Kılıç, "Takımımız farkındaysanız her gün daha iyiye gidiyor. Çok yeniler. Bu sene 8-9 tane yeni oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri var. İyi bir takım olacağız." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.