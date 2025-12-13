İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Trabzonspor maçında da yok
Spor

Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Trabzonspor maçında da yok

Beşiktaş'ta Rafa Silva için sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların açıkladığı Trabzonspor maçı kamp kadrosunda Portekizli yıldız yer almadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi13 Aralık 2025 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Trabzonspor maçında da yok
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu maç öncesi Rafa Silva hakkında kararını verdi.

Beşiktaş'ın zorlu deplasman için açıkladığı kamp kadrosunda yıldız futbolcuya yer verilmedi.

Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti.

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanı için maç kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.