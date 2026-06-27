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Spor

Beşiktaş'tan Ramos Mingo hamlesi! Kartal, savunmacısını Brezilya'da buldu

Beşiktaş'ın, Bahia forması giyen Arjantinli stoper Santiago Ramos Mingo için 7 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi. Brezilya ekibinin bu teklifi reddettiği ve oyuncunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar sürdüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 21:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Ramos Mingo hamlesi! Kartal, savunmacısını Brezilya'da buldu
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Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mutlaka stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı savunmacıyı Brezilya'da buldu.

KTO Brasil'in haberine göre Beşiktaş, Bahia FC'nin Arjantinli defans oyuncusu Santiago Ramos Mingo için 7 milyon euroluk teklif yaptı. Brezilya ekibi, bu teklifi reddetti.

SÖZLEŞMESİ

2025 yılında Defansa takımından 4.35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ramos'un sözleşmesi 2029'da sona erecek.

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