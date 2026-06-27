Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mutlaka stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı savunmacıyı Brezilya'da buldu.

KTO Brasil'in haberine göre Beşiktaş, Bahia FC'nin Arjantinli defans oyuncusu Santiago Ramos Mingo için 7 milyon euroluk teklif yaptı. Brezilya ekibi, bu teklifi reddetti.

SÖZLEŞMESİ

2025 yılında Defansa takımından 4.35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ramos'un sözleşmesi 2029'da sona erecek.