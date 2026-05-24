Spor

Beşiktaş'tan Real Madrid çıkarması! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Real Madrid ile yollarını ayıran David Alaba için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Avusturyalı yıldızın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 19:54 - Güncelleme:
Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer operasyonu sürerken, siyah beyazlıların gündemine flaş bir isim geldi. Beşiktaş'ın, Real Madrid'den ayrılan David Alaba için harekete geçtiği ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'le yollarını ayıran 33 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu. David Alaba'nın da Beşiktaş seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.

Savunma hattına tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş'ın, Avusturyalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

Kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Alaba'nın transferi gerçekleşirse Süper Lig'in en ses getiren hamlelerinden biri olabilir.

David Alaba, sezon boyunca çıktığı 16 maçta toplam 575 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı üretemedi.

