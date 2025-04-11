Beşiktaş Yönetim Kurulu, sermaye artırım kararını aldı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yaptı. SPK'ya yapılacak sermaye artışı başvurusu, Siyah-Beyazlı kulübün adeta kurtuluş fermanı olacak. Mevcut 1 milyar 200 milyon TL'lik sermayesini yüzde 400 bedelli artıracak olan Beşiktaş 6 milyar TL Sermayeye ulaşacak. Yüzde 400 oranında artış anlamına gelen bu başvuru onaylanırsa Beşiktaş ihraç edilecek 4 milyar 800 bin hissenin her birini 2 TL bedelle satacak. Bu da masraflar düşüldükten sonra kulübün 9 milyar 572 milyon TL nakit girişi anlamına geliyor.

ALINMAYAN PAYLAR SATILACAK

Beşiktaş sermaye artırımından elde edilecek fonun nerelerde kullanılacağına dair raporunu da KAP'a bildirdi. Buna göre Siyah-Beyazlılar buradan elde edilecek gelirin yüzde 95'ini T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş'den oluşan konsorsiyum kredi ödemeleri, %5 Cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler için kullanılacak. Açıklamada hissedarların pay alma hakkını kullanmak iççin 15 gün süre tanınacağı, sermaye artışına katılmayanların paylarının 2 TL'den az olmamak kaydıyla borsada satışa sunulacağı belirtildi.

ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

Yapılan açıklamada sermaye artışı için Halk Yatırım Menkul Değerler ile anlaşma yapıldığı da belirtildi. Kararın 7 Nisan'da yapılan toplantıda yönetim kurulunun oy birliğiyle verildiği de raporda yer aldı. Borsada güne 3.43 fiyattan başlayan Beşiktaş hisseleri açılışta karara olumlu tepki verdi. Yaklaşık yüzde 5 dolayında prim yapan hisseler daha sonra gevşeyerek açılış fiyatlarına kadar geriledi.