Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Asllani'nin uçuşu iptal edildi

Beşiktaş, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getireceği Kristjan Asllani'nin uçuş planının teknik arıza nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Asllani'nin uçuşu iptal edildi
ABONE OL

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni orta sahası Kristjan Asllani oluyor. Siyah beyazlılar ile her konuda anlaşma sağlayan oyuncu, İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

UÇUŞU İPTAL EDİLDİ


Beşiktaş, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getireceği Kristjan Asllani'nin uçuş planının teknik arıza nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır."

Popüler Haberler
