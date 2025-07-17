İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2849
  • EURO
    46,8168
  • ALTIN
    4296.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçildi
Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçildi

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçildi
ABONE OL

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.