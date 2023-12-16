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  • Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Toplam borç: 8 milyar 282 milyon 243 bin TL
Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Toplam borç: 8 milyar 282 milyon 243 bin TL

Beşiktaş, bugün gerçekleştirilen 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda toplam borcunu açıkladı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Toplam borç: 8 milyar 282 milyon 243 bin TL
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Beşiktaş Kulübü'nün 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş Kulübü'nün borcu 8.282.243.263 TL olarak açıklandı.

Tevfik Yamantürk: "Seçim süreci içinde gerek Hasan Arat'ın gerek de Serdal Adalı'nın gösterdiği tutum beni umutlandırdı ve sevindirdi. İnşallah bu gelecek nesillere örnek olur. Her ikisine de bundan dolayı teşekkür ediyorum."

Tevfik Yamantürk: "Artık bu borcu parayla ödeyemezsiniz. Bu borcu ancak işini iyi yapan insanlar ile ödeyebilirsiniz."

Tevfik Yamantürk: "Rıza Çalımbay'ın önümüzdeki 1.5 yıl görevde kalmasını bir Divan Kurulu Başkanı olarak değil, bir Beşiktaşlı olarak tavsiye ediyorum."

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