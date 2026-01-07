İSTANBUL 18°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba
Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Svensson ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Siyah beyazlılar tecrübeli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 20:33
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Svensson ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayırlmıştır.

Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

