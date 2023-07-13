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Spor

Beşiktaş'tan Roberto Pereyra atağı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra ile transfer görüşmelerine başladı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Roberto Pereyra atağı
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor. Daniel Amartey ile büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, gözünü geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Roberto Pereyra'ya çevirdi.

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş, merkez orta saha pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest konumda olan oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

SEZON İSTATİSTİĞİ

Roberto Pereyra, geçtiğimiz sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon olarak görülüyor

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