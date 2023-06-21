İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5986
  • EURO
    25,7532
  • ALTIN
    1468.21
  • BIST100
    5301.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'tan Roman Saiss kararı

Avrupa'dan birçok talibi olan ve gitmek istediğini açıkça dile getiren Romain Saiss'e Beşiktaş yönetimi kolaylık yapmaya karar verdi.

21 Haziran 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Roman Saiss kararı
ABONE OL

Faslı oyuncu için daha önce gelen tekliflere "4 milyon Euro'dan aşağı inmeyiz" diyen yönetim tecrübeli stoperin fiyatında indirime gitti.

FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Kalmak istemeyen bir futbolcuyu zorla tutmanın kulübe zarar vereceği düşüncesiyle hareket eden yönetim Saiss'in menajerine "Kulüplerle görüşün, 3 milyon Euro'yu getirin, sonra Romain istediği yere gidebilir" dedi. Saiss'e özellikle Fransa ve İngiltere'den ciddi teklifler geldiği belirtildi.

SOL KANATA KAMERUNLU

Sol kanat için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim Karl Toko Ekambi'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Lyon'un geçen sezon Rennes'e kiraladığı, yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun menajeriyle, finansal konulardaki beklentileri konusunda bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'nun altında bir bedele bu transferi tamamlamak istiyor.

19 MAÇTA 5 GOL

Devre arası transfer döneminde Rennes'e kiralık olarak giden Karl Toko Ekambi, Rennes formasıyla 19 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.