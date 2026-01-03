İSTANBUL 14°C / 12°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
  • Beşiktaş'tan Roony Bardghji hamlesi! Barcelona'dan bedavaya transfer
Spor

Beşiktaş'tan Roony Bardghji hamlesi! Barcelona'dan bedavaya transfer

Beşiktaş, Barcelona'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Roony Bardghji'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. LaLiga ekibinden ücretsiz ayrılmaya yakın olan Bardghji'nin transferinde satın alma opsiyonu yer almayacak.

3 Ocak 2026 Cumartesi 07:53
Beşiktaş'tan Roony Bardghji hamlesi! Barcelona'dan bedavaya transfer
Beşiktaş, Barcelona'nın kanat oyuncusu Roony Bardghji'yi 2026 kış transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun şekilde çalışıyor.

İspanyol basınına göre Barcelona ve oyuncu da gelişim için bu seçeneğin doğru olabileceği kanaatinde. Barcelona'da sınırlı süre alan 20 yaşındaki oyuncu, ücretsiz olarak siyah-beyazlı takımın formasını giymeye yakın. Beşiktaş, bu oyuncuyla hücum hattına daha fazla dinamizm getirmeyi planlıyor. Bu transfer gerçekleşse de oyuncunun satın alma opsiyonu olmayacak. Kuveyt doğumlu olan ve Suriye pasaportuna sahip Roony Bardghji, İsveç Milli Takımı için ter döküyor. Başarılı kanat oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon euro...

