Beşiktaş, Barcelona'nın kanat oyuncusu Roony Bardghji'yi 2026 kış transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun şekilde çalışıyor.

İspanyol basınına göre Barcelona ve oyuncu da gelişim için bu seçeneğin doğru olabileceği kanaatinde. Barcelona'da sınırlı süre alan 20 yaşındaki oyuncu, ücretsiz olarak siyah-beyazlı takımın formasını giymeye yakın. Beşiktaş, bu oyuncuyla hücum hattına daha fazla dinamizm getirmeyi planlıyor. Bu transfer gerçekleşse de oyuncunun satın alma opsiyonu olmayacak. Kuveyt doğumlu olan ve Suriye pasaportuna sahip Roony Bardghji, İsveç Milli Takımı için ter döküyor. Başarılı kanat oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon euro...