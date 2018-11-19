Beşiktaş'tan Ryan Babel hamlesi
Beşiktaş yönetimi, Hollandalı yıldızın G.Saray'la anlaştığı yönündeki iddialar üzerine tedbirini aldı. Siyah-beyazlılar, Babel'le anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray'a gitmemesi için devre arasında tecrübeli oyuncuyu Flamengo'ya satmayı planlıyor...
Babel konusunda Beşikfaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcunun G.Saray ile anlaştığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.
Babel, Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro yıllık ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar ise 2.2 milyon euro öneriyor, siyah-beyazlı yöneticiler, Babel ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray gitmemesi için devre arasında Flamengo'ya satma planını elinde tutuyor. Hollandalı oyuncunun, siyah-beyazlı yöneticilerin bu planı karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.
(Akşam)
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