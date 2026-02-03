İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4956
  • EURO
    51,4155
  • ALTIN
    6894.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Kara Kartal rotayı Fransa'ya çevirdi
Spor

Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Kara Kartal rotayı Fransa'ya çevirdi

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş, sağ bek takviyesi için rotayı Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Marsilya forması giyen Amir Murillo için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

HABER MERKEZİ3 Şubat 2026 Salı 21:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Kara Kartal rotayı Fransa'ya çevirdi
ABONE OL

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar sağ bek transferi konusunda rotayı Fransa'ya çevirdi. Beşiktaş'ın Ligue 1'de Marsilya forması giyen Panamalı futbolcu Amir Murillo için Fransız temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta forma giyen Murillo, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.