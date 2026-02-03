Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Kara Kartal rotayı Fransa'ya çevirdi

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar sağ bek transferi konusunda rotayı Fransa'ya çevirdi. Beşiktaş'ın Ligue 1'de Marsilya forması giyen Panamalı futbolcu Amir Murillo için Fransız temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta forma giyen Murillo, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirlendi.