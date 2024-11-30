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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Durumları belli oldu

Beşiktaş Kulübü, Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

30 Kasım 2024 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Durumları belli oldu
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Beşiktaş Kulübü, Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımızın Macabbi Tel Aviv ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabakanın ilk yarısının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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