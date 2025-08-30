İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu

Beşiktaş, Lausanne maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 15:30
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu
Beşiktaş, Lausanne ile oynadığı müsabakada ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

