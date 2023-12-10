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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş, dün akşam Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasında sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Fernandes'in MR görüntülenmesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme görüntülenirken Umut Meraş'ta MR görüntülenmesinde ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

IHA10 Aralık 2023 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumu belli oldu
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır. Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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