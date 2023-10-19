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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, tecrübeli sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın sakatlandığını açıkladı. Siyah beyazlılar yapılan tetkiklerin ardından futbolcunun tedavisine başlandığını belirtti.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 19:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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İBeşiktaş Kulübü, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın 18 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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