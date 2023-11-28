İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9158
  • EURO
    31,7884
  • ALTIN
    1894.92
  • BIST100
    8093.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Samsunspor ile oynadığı müsabakada sakatlanan Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumunu açıkladı.

28 Kasım 2023 Salı 21:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
ABONE OL

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Arthur Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

  • beşiktaş
  • sakatlık açıklaması
  • arthur masuaku
  • valentin rosier

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.