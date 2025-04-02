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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Elan Ricardo'nun son durumu

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yıldız Elan Ricardo'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamaya göre; genç futbolcunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyuruldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Elan Ricardo'nun son durumu
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Beşiktaş, Elan Ricardo'nun, sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ricardo'nun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirme şöyle:

"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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