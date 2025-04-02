Beşiktaş, Elan Ricardo'nun, sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ricardo'nun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirme şöyle:

"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."