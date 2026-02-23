İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Emirhan Topçu'nun son durumu

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun sağlık durumu hakkında açıklama geldi. 25 yaşındaki futbolcunun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. İşte detaylar...

23 Şubat 2026 Pazartesi 16:09
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Emirhan Topçu'nun son durumu
Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte kulübün açıklaması;

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır.

