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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Tayfur Bingöl'ün sağlık durumu

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamaya göre oyuncunun uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildi. İşte detaylar...

11 Şubat 2024 Pazar 11:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Tayfur Bingöl'ün sağlık durumu
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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı takım, Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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