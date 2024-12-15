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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Milot Rashica, Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı. İşte detaylar...

15 Aralık 2024 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Milot Rashica, Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı
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Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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