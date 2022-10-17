Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst...

Beşiktaş, dün oynanan Trabzonspor maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca maçın ardından ağrı hisseden Hollandalı golcü Wout Weghorst'un ise sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.