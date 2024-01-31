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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş, Sivasspor maçında sakatlanan milli futbolcu Salih Uçan'ın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan Trabzonspor maçında yok
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Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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