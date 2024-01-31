Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."