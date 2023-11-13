İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5961
  • EURO
    30,5456
  • ALTIN
    1780
  • BIST100
    7682.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın tedavisine başlandı
Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın tedavisine başlandı

Beşiktaş, Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre iki oyuncunun tedavisine başlandı. İşte detaylar...

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın tedavisine başlandı
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın da uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.