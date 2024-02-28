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Spor

Beşiktaş'tan Salih Uçan'a 400. gol plaketi

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadı'nda siyah beyazlıların 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a özel plaket verdi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Salih Uçan'a 400. gol plaketi
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Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi.

Siyah-beyazlıların yeni stadındaki 400'üncü golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncunun plaketini asbaşkan Onur Göçmez verdi.

Salih Uçan ayrıca 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu. Ligde Trabzonspor, Kayserispor maçlarının yanı sıra kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu.

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