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Spor

Beşiktaş'tan salonda denge ve kuvvet çalışması

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

AA23 Mart 2021 Salı 15:29 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 15:29
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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı oyuncular, salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman açma germe çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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