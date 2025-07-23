Beşiktaş'tan santrfor girişimi: Andre Silva

Ciro Immobile'nin takımdan ayrılmasının ardından Tammy Abraham'ın yanına yabancı bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi.

Portekiz basınından A Bola, Beşiktaş'ın bonservisi Leipzig'de olan 29 yaşındaki Andre Silva'ya 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

Leipzig ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Silva için Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın yeterli bulunmadığı vurgulanırken, ücretle ilgili detaylara haberde yer verilmedi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Leipzig tarafından Werder Bremen'e kiralanan Andre Silva, iki kulüpte toplam 23 maçta 728 dakika süre aldı. Portekizli futbolcu bu maçlarda 2 gol atıp 3 asist yaptı.

Öte yandan, golcü arayışlarını sürdüren Porto'nun da Andre Silva ile ilgilenebileceği A Bola'daki haberde belirtildi.

Portekiz Millî Takımı formasını 52 kez giyen Andre Silva, 19 gol kaydetti.