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Spor

Beşiktaş'tan şaşırtan paylaşım

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıkları için yaptığı paylaşımda kadro dışı isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın fotoğrafını da paylaştı. Bu durum 'Kadroya geri mi dönüyor?' sorusunu akıllara getirdi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan şaşırtan paylaşım
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Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı için yaptığı paylaşımda kadro dışı kalan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın fotoğrafına da yer verdi.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar arasında, "Kadroya geri mi dönüyor?" sorusunun gündeme getirdi.

SAMET AYBABA NE DEDİ?

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, kadro dışı oyuncular için, "Bu oyuncular takımla birlikte antrenman yapıyorlar, yemek yiyorlar. Mesaj vereceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşların böyle bir fikirleri yoktu. Olması gerektiğini hissettirmek için bazı şeyleri yaptık. Afrika Uluslar Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Afrika Uluslar Kupası büyük bir şans. İnşallah iyi oynarlar, değerlerini de bulurlarsa satarız." ifadelerini kullanmıştı.

GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta son 3 sezonda yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Ghezzal, bu sezon 12 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ardından; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana ile birlikte performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluk gerekçeleriyle kadro dışı kalmıştı.

Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı Ghezzal fotoğrafı:

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