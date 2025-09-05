İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma
Spor

Beşiktaş'tan savunmaya Axel Disasi hamlesi! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta savunmaya takviye yapmak için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper Axel Disasi için resmi temaslara başladı.

5 Eylül 2025 Cuma 10:54
Beşiktaş'tan savunmaya Axel Disasi hamlesi! Görüşmeler başladı
Ole Gunnar Solskjaer döneminin ardından göreve gelen Sergen Yalçın'ın kadroya takviye talebi üzerine Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Axel Disasi ile ilgileniyor. Fransız stoper için Beşiktaş yeniden resmi temaslara başladı.

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak somut bir sonuç alamamıştı. Siyah-beyazlılar bu kez transferi tamamlayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

1998 doğumlu futbolcu, bugüne kadar 313 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, 6 asist kaydetti.

