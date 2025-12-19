İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8101
  • EURO
    50,2124
  • ALTIN
    5983.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan savunmaya hamle! Güney Amerika'dan stoper adayı
Spor

Beşiktaş'tan savunmaya hamle! Güney Amerika'dan stoper adayı

Beşiktaş'ın, ara transfer dönemi öncesi savunma hattını güçlendirmek için Bahia forması giyen genç stoper Santiago Ramos Mingo ile ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 2001 doğumlu futbolcu için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan savunmaya hamle! Güney Amerika'dan stoper adayı
ABONE OL

Sezon başında Avrupa'dan elenen ve sezonun devamında da ligde gösterdiği performans ile taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı.

Birçok mevkiye ekleme peşinde olan siyah-beyazlı ekip, stoper bölgesi için de belirlediği futbolcular üzerinde çalışmalar yapıyor.

Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Brezilya Serie A ekibi Bahia'da forma giyen 2001 doğumlu stoper oyuncusu Santiago Ramos Mingo ile ciddi şekilde ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

İtalyan uyruklu Arjantinli stoperin güncel piyasa değer 11 milyon Euro civarında iken kulübü Bahia ile 2029 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.86 boyundaki futbolcu geride bıraktığımız sezonu 57 maça çıkarak tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.