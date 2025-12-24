Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürüyor.

GZH'nin haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Gremio forması giyen Gustavo Martins için harekete geçti.

Yönetim, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN TALEP 6 MİLYON EURO

Beşiktaş cephesinin, genç savunmacı için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye istekli olduğu belirtildi. Gremio'nun ise Gustavo Martins için beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Gustavo Martins forma giydiği bu maçlarda 4965 dakika sahada kalırken, 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.