Spor

Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Brezilya basını duyurdu

Beşiktaş ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah beyazlıların Gremio forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Gustavo Martins'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

24 Aralık 2025 Çarşamba 18:16
Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Brezilya basını duyurdu
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürüyor.

GZH'nin haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Gremio forması giyen Gustavo Martins için harekete geçti.

Yönetim, 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerlik ekibiyle temasa geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN TALEP 6 MİLYON EURO

Beşiktaş cephesinin, genç savunmacı için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye istekli olduğu belirtildi. Gremio'nun ise Gustavo Martins için beklentisinin 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Gustavo Martins forma giydiği bu maçlarda 4965 dakika sahada kalırken, 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.

