Beşiktaş'tan savunmaya takviye!

Kadrosunu şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yla güçlendiren Beşiktaş'ta savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

TRT Spor'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Uduokhai için görüşmelere başladığı ve aşama kaydettiği belirtildi.

Kariyerinde daha önce Wolfsburg ve 1860 Münih formalarını da giyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Augsburg'da 33 maça çıkan Uduokhai 2 gol kaydetti.

Beşiktaş, Transfer döneminde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.