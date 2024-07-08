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Spor

Beşiktaş'tan savunmaya takviye!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulüp, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

8 Temmuz 2024 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan savunmaya takviye!
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Kadrosunu şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yla güçlendiren Beşiktaş'ta savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

TRT Spor'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Uduokhai için görüşmelere başladığı ve aşama kaydettiği belirtildi.

Kariyerinde daha önce Wolfsburg ve 1860 Münih formalarını da giyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Augsburg'da 33 maça çıkan Uduokhai 2 gol kaydetti.

Beşiktaş, Transfer döneminde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

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