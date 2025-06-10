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Spor

Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Hedef 28'lik Andreas Hanche-Olsen

Savunma hattındaki istikrarsızlığa son vermek isteyen Beşiktaş bu doğrultuda çalışmlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Mainz forması giyen 28 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Andreas Hanche-Olsen'i gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM10 Haziran 2025 Salı 09:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Hedef 28'lik Andreas Hanche-Olsen
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Sezonu dördüncü bitiren Beşiktaş, savunma hattındaki istikrarsızlık sebebiyle çok baş ağrısı çekti. Paulista sakatlık sebebiyle 24 maç, Uduokhai ise 11 maçta forma giyemedi. Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Beşiktaş Yönetimi, Bundesliga ekibi Mainz forması giyen Andreas Hanche-Olsen'i gündemine aldı. Stoper, sağ bek ve sol bek oynayabilen 28'lik oyuncu, Solskjaer'in savunmadaki kozunu güçlendirecek.

KARTAL'A SICAK BAKIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak isteyen Norveçli savunmacının, Siyah-Beyazlıların ilgisine sıcak baktığı aktarıldı. Kartal'ın sağ beki Svensson'un ve teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in vatandaşı olan Hanche-Olsen, Alman ekibinde istediği süreleri bulamadı. Bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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