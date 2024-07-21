Hücum hattına Rafa Silva, Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü isimleri getiren Beşiktaş, şimdi savunma üzerine çalışıyor. Transfer döneminin açılmasıyla tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar, 12 yabancı kuralından dolayı 'yerli ve genç' bir isim getirme niyetinde. Geçen sezon Rizespor'un 23 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu için girişimde bulunan Kara Kartal, yine aynı futbolcu için operasyon yürütüyor. Karadeniz ekibi, 5 milyon euroluk bonservis bedelinden aşağı inmiyor.



Bu rakamı yüksek bulan Kara Kartal, Al-Ahli'de durumu belirsiz olan Merih Demiral için yoklama yaptı. Beşiktaş, maaşının yarısını karşılamaları halinde Al-Ahli'ye Merih'i alabileceğini iletti. Suudiler buna olumlu bakmıyor... Emirhan transferi şu anda daha güçlü bir ihtimal.