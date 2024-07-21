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Spor

Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Ya Emirhan Topçu ya Merih Demiral

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon uygulanacak olan 12 yabancı kuralından dolayı siyah beyazlı ekip, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu ile Al Ahli'de durumu belirsiz olan Merih Demiral'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Akşam21 Temmuz 2024 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Ya Emirhan Topçu ya Merih Demiral
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Hücum hattına Rafa Silva, Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü isimleri getiren Beşiktaş, şimdi savunma üzerine çalışıyor. Transfer döneminin açılmasıyla tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar, 12 yabancı kuralından dolayı 'yerli ve genç' bir isim getirme niyetinde. Geçen sezon Rizespor'un 23 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu için girişimde bulunan Kara Kartal, yine aynı futbolcu için operasyon yürütüyor. Karadeniz ekibi, 5 milyon euroluk bonservis bedelinden aşağı inmiyor.

Bu rakamı yüksek bulan Kara Kartal, Al-Ahli'de durumu belirsiz olan Merih Demiral için yoklama yaptı. Beşiktaş, maaşının yarısını karşılamaları halinde Al-Ahli'ye Merih'i alabileceğini iletti. Suudiler buna olumlu bakmıyor... Emirhan transferi şu anda daha güçlü bir ihtimal.

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