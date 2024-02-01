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  • Beşiktaş'tan savunmaya yıldız isim! Malang Sarr için düğmeye basıldı
Spor

Beşiktaş'tan savunmaya yıldız isim! Malang Sarr için düğmeye basıldı

Savunmaya takviye yapmayı amaçlayan Beşiktaş, Chelsea forması giyen Malang Sarr'ı bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik1 Şubat 2024 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan savunmaya yıldız isim! Malang Sarr için düğmeye basıldı
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Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmek için yoğun mesai başlatmıştı. Bu doğrultuda; Jamaal Lascelles, Domingos Duarte ve Gabriel Paulista için nabız yoklanıyordu.

YENİ İSİM GÜNDEMDE

Ancak uzun uğraşlar sonucunda Beşiktaş 3 oyuncu için de istediği sonucu ulaşamadı. Fernando Santos'un talebi doğrultusunda yoğun mesai harcayan Kara Kartal, son olarak yeni bir ismin üzerine yoğunlaştı.

BONSERVİSİYLE ALINMASI PLANLANIYOR

İdareciler, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin 25 yaşındaki stoperi Malang Sarr'ın peşine düştü. Geçen sezonu Fransa Lig 1 ekibi Monaco'da kiralık olarak geçiren oyuncu için girişimde bulunan yönetim, 1,83'lük futbolcuyu Kartal yapmak için gaza bastı. Stoperin sol hattına ek olarak sol bekte de forma giyebilen Sarr'ın, bonservisiyle alınması planlanıyor.

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