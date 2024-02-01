Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmek için yoğun mesai başlatmıştı. Bu doğrultuda; Jamaal Lascelles, Domingos Duarte ve Gabriel Paulista için nabız yoklanıyordu.

YENİ İSİM GÜNDEMDE



Ancak uzun uğraşlar sonucunda Beşiktaş 3 oyuncu için de istediği sonucu ulaşamadı. Fernando Santos'un talebi doğrultusunda yoğun mesai harcayan Kara Kartal, son olarak yeni bir ismin üzerine yoğunlaştı.

BONSERVİSİYLE ALINMASI PLANLANIYOR



İdareciler, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin 25 yaşındaki stoperi Malang Sarr'ın peşine düştü. Geçen sezonu Fransa Lig 1 ekibi Monaco'da kiralık olarak geçiren oyuncu için girişimde bulunan yönetim, 1,83'lük futbolcuyu Kartal yapmak için gaza bastı. Stoperin sol hattına ek olarak sol bekte de forma giyebilen Sarr'ın, bonservisiyle alınması planlanıyor.