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Spor

Beşiktaş'tan seçim açıklaması

Beşiktaş, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında bir açıklama yayınladı.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 19:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan seçim açıklaması
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Beşiktaş, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

4 Mayıs 2025 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz."

Saygılarımızla,

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