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Spor

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! ''Tek kelime ile skandal''

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2024 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! ''Tek kelime ile skandal''
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, A Milli takım kadrosundan çıkarılıp, Ümit Milli takım kadrosuna dahil edilen genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada alınan bu kararı eleştirdi.

Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama;

"Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli Takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor.

Son yıllarda ülke futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden Semih Kılıçsoy 10 yaşından beri gol atıyor, hem milli takımlarda atıyor, hem bizim alt yaş gruplarının tamamında gol atıyor. Gelişime açık, hızlı öğrenen, fiziki olarak çok güçlü bir oyuncu. Yıllardır genç oyuncuların lig maçlarında forma şansı bulmaması, yabancı ya da yaşı ileri oyuncuların oynatılması büyük eleştiri konusu olurken, spor kamuoyu ve teknik adamlar gençlere forma şansı tanınmıyor diye yorumlar yaparken Semih Kılıçsoy, A Takımımızda ilk 11 çıkmaya başlamış, gollerini arka arkaya sıralamıştır. Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız?

Ligin parlayan yıldızı, gençlerin ilham kaynağı olmuş bir oyuncuyu 5 dakika bile oynatabilmek sadece ona değil Türk futboluna verilecek en büyük ödül olurdu. Ümit Milli Takım planlamasına dahil edildiği açıklamasının sıradan bir bahane olduğu aşikardır. Bu kararın son dakikada alınmış içinde anlamı olan bir karar olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama şüphelerimizi giderecek tek bir ipucu bulamıyoruz.

Genç bir oyuncunun duygularıyla oynama hakkını nereden buldunuz? Milli Takım ülkenin takımıysa adil ve hakkaniyetli olun. Olamıyorsanız, vicdanlı davranın. Ümit Milli Takımda Semih'e ihtiyaç vardı cümlesiyle yapılacak açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir.

Morali bozulmuş, motivasyonunu kaybetmiş bir oyuncunun Ümit Milli Takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz?

Morali bozuk bir şekilde kafileden ayrılarak Ümit Milli Takıma geçen oyuncumuza yapılanın mobbing olduğu bir gerçektir. Bu kararı aldıranları kınıyoruz.

Türk futboluna genç oyuncu yetiştirmeye ve onlara forma vermeye devam edeceğiz."

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