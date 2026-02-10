İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Beşiktaş'tan skandal pankarta tepki!

Beşiktaş, Panionios deplasmanında Yunan taraftarların açtığı pankarta sert tepki göstererek resmi bir açıklama yayımladı.

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 22:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan skandal pankarta tepki!
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, EuroCup'ta oynanan Panionios maçında Yunan taraftarların yaptığı ırkçı pankart nedeniyle açıklama yayınladı.

İşte Siyah-Beyazlı kulübün yaptığı açıklama;

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz. "

  • Beşiktaş Panionios
  • Yunan taraftarlar
  • deplasman tepkisi

