Lazio'dan sol bek Nuno Tavares ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırdı ve listesindeki alternatif isimlere yöneldi.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI

Beşiktaş'ın gündemine aldığı David Möller Wolfe için siyah-beyazlılara önemli bir rakip çıktı.

TRANSFER İÇİN TEKLİF YAPTILAR

Roma, Wolverhampton forması giyen 23 yaşındaki sol bek Wolfe ile ilgileniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma, Norveçli futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin, Wolfe transferi için Wolverhampton ile temaslara başladığı ve ilk teklifini sunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Wolfe, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.