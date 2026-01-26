İSTANBUL 18°C / 11°C
26 Ocak 2026 Pazartesi
Spor

Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Listedeki isimler değişti

Beşiktaş, sol bek transferi için alternatif isimlere yönelirken gündemdeki David Möller Wolfe için güçlü bir rakiple karşılaştı. Roma, Wolverhampton Wanderers forması giyen David Möller Wolfe'u kalıcı olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Listedeki isimler değişti
ABONE OL

Lazio'dan sol bek Nuno Tavares ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırdı ve listesindeki alternatif isimlere yöneldi.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI

Beşiktaş'ın gündemine aldığı David Möller Wolfe için siyah-beyazlılara önemli bir rakip çıktı.

TRANSFER İÇİN TEKLİF YAPTILAR

Roma, Wolverhampton forması giyen 23 yaşındaki sol bek Wolfe ile ilgileniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma, Norveçli futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin, Wolfe transferi için Wolverhampton ile temaslara başladığı ve ilk teklifini sunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Wolfe, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • Beşiktaş transferi
  • David Möller Wolfe
  • Roma Wolves

