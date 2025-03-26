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Spor

Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! Hedef Tottenham'ın 28'lik yıldızı Sergio Reguilon

Beşiktaş performansı tartışma konusu olan Masuaku'nun yerine alternatifini buldu. Siyah beyazlı ekip Tottenham forması giyen 28 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon için düğmeye bastı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Mart 2025 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! Hedef Tottenham'ın 28'lik yıldızı Sergio Reguilon
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Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan ancak son dönemde gelen başarısız sonuçlarla düşüşe geçen Kartal'ın yeni sezon kadrosu da oluşturuluyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer bu sezon Avrupa Kupaları'na katılacak bir derece hedeflerken, yeni sezonda 3 kulvarda da yarışabilecek bir kadro istiyor. Bunun için de genç-tecrübeli kaynaşmasının sağlandığı bir takım için planlar hazır. Bu sezonun bir bölümünde performansıyla tartışma konusu olan Masuaku'nun kontratı yenilenmeyecek. Norveçli hoca, sol bek bölgesinde Sergio Reguilon'u kullanmak istiyor.

OCAK LİSTESİNDE DE YER ALDI

Bu sezon Tottenham forması giyen ancak çok fazla şans bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bitiyor. Serbest statüsüne geçecek Sergio Reguilon'la temas kuran Beşiktaş'ın ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığı da bildirildi. İspanya'nın Estadio Deportivo gazetesi, Beşiktaş'ın bu konuda çok istekli olduğunu duyurdu. İspanya Milli Takımı tecrübesi de olan oyuncunun aslında Solskjaer'in Ocak ayı transfer listesinde de yer aldığı kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncu bir dönem Real Madrid'de de forma giydi.

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