Spor

Beşiktaş'tan sol beke hamle! İmza çok yakın

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki sol beki kiralık olarak kadrosuna katması ve anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin yer alması bekleniyor.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sol beke hamle! İmza çok yakın
ABONE OL

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

Bu süreçte en çok öne çıkan isim ise Lazio'nun sol beki Nuno Tavares oldu.

İtalya basınından Di Marizo'nun aktardığına göre Beşiktaş, Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Haberin devamında ise zorunlu satın alma maddesinin 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Yine İtalya basınından Alfredo Pedulla ise Lazio'nun, Nuno Tavares transferini onaylamak için Beşiktaş'tan gelecek evrakları beklediğini duyurdu.

BU SEZON PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, 1 asist yaptı.

