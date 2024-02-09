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Spor

Beşiktaş'tan son gün hamlesi! Ernest Muci transferini bitiriyor

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki başarılı on numara Ernest Muci ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı ekibin oyuncunun kulübü Legia Varşova ile sözleşme detaylarını görüştüğü aktarıldı. İşte detaylar...

9 Şubat 2024 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan son gün hamlesi! Ernest Muci transferini bitiriyor
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Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirme hazırlığı yapıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Legia Varşova'nın 22 yaşındaki on numarası Ernest Muci ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlıların Polonya ekibi ile sözleşmedeki son detayları görüştüğü aktarıldı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.

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