Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirme hazırlığı yapıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Legia Varşova'nın 22 yaşındaki on numarası Ernest Muci ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlıların Polonya ekibi ile sözleşmedeki son detayları görüştüğü aktarıldı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.