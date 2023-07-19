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Spor

Beşiktaş'tan sponsorluk açıklaması

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Ferah, Trendyol Süper Lig Fikstür Çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sponsorluk açıklaması
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Farah yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilerken transfer ve stad sponsorlukları konusundaki gelişmeler konularına açıklık getirdi.

Ferah transferle ilgili açıklamasında, "Başkanımız takımımızın kampına katıldı, en kısa zamanda açıklama yapacaktır. Benim şimdi konuşmam doğru olmaz" sözlerini kullandı.

Stad sponsorluğu konusunda ise Ferah, "Birkaç önemli firmayla görüşüyoruz. Çok az zaman kaldı. Burada isim veya rakam söylemem doğru olmaz. Beşiktaş'ın menfaatleri için güzel haberi vereceğiz" diye konuştu.

Ferah yeni sezona yeni sponsorla başlayıp başlanamayacağına ilişkin soruya ise "Mutlaka" cevabını vererek sözlerini tamamladı.

  • Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Ferah
  • Trendyol Süper Lig
  • fikstür çekimi

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