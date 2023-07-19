Beşiktaş'tan sponsorluk açıklaması

Farah yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilerken transfer ve stad sponsorlukları konusundaki gelişmeler konularına açıklık getirdi.

Ferah transferle ilgili açıklamasında, "Başkanımız takımımızın kampına katıldı, en kısa zamanda açıklama yapacaktır. Benim şimdi konuşmam doğru olmaz" sözlerini kullandı.

Stad sponsorluğu konusunda ise Ferah, "Birkaç önemli firmayla görüşüyoruz. Çok az zaman kaldı. Burada isim veya rakam söylemem doğru olmaz. Beşiktaş'ın menfaatleri için güzel haberi vereceğiz" diye konuştu.

Ferah yeni sezona yeni sponsorla başlayıp başlanamayacağına ilişkin soruya ise "Mutlaka" cevabını vererek sözlerini tamamladı.