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Spor

Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a Salih Uçan tepkisi

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Beşiktaş'tan hiçbir futbolcunun çağrılmaması siyah beyazlıların tepkisini çekti. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından, siyah beyazlı takımın en formda yerli oyuncusu olan Salih Uçan'ın fotoğrafı paylaşıldı.

16 Eylül 2022 Cuma 17:05 - Güncelleme:
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Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı.

Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun olmaması dikkat çekti. Geçmiş dönemde çağrılan Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Salih Uçan, Cenk Tosun gibi isimler de tercih edilmedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından da Kuntz'un kararı sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı.

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