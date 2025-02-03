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Spor

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Hedef 32'lik yıldız Jonathan Gradit

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı ekip, Fransız takımı Lens forması giyen 32 yaşındaki deneyimli stoper Jonathan Gradit'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 17:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Hedef 32'lik yıldız Jonathan Gradit
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Süper Lig'de ara transferde henüz bir takviye yapmayan Beşiktaş'ta kadroya dahil edilecek isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş şu ana kadar Jean Onana'yı kiralık olarak gönderirken Al-Musrati ve Cher Ndour'un da takımdan ayrılması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar birden fazla mevki için transfer planlarken bu bölgelerden biri olan stoper için sürpriz bir hamle geldi.

KARTAL DÜMENİ FRANSA'YA KIRDI

RMC Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Jonathan Gradit'le ilgilendiği belirtildi.

Haberde 32 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri değerlendirdiği, Lens'in ise deneyimli futbolcuyu takımda tutmak istediği kaydedildi.

Futbol kariyerine Fransa'da Bordeaux'da başlayan Gradit, sonrasında Bayonne, Tours ve Caen formalarını giydi. Gradit, 2019/20 sezonundan bu yana Lens'te oynuyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Lens'te 15 maça çıkan Jonathan Gradit gol veya asist kaydedemedi.

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